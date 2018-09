Ex-políticos com nova vida: na música, na agricultura ou na cibersegurança

Capa n.º 748

Macário Correia não parece o mesmo: perdeu uns 20 kg, usa botas enlameadas, um cinto preto esfarelado e tem a marca do pólo desenhada a branco na pele bronzeada. Ninguém diria que ainda há seis anos este agricultor era presidente da Câmara de Faro e um dos homens mais poderosos do Algarve.Vendo-o assim, é difícil crer que alguma vez saiu da serra do Caldeirão, onde nasceu há 61 anos no seio de uma família de lavradores, e de onde contempla hoje as suas laranjeiras e alfarrobeiras: "A minha mãe nasceu na Picota, o meu pai naquele monte e eu já nasci além, mais perto do barrocal. Nos anos 50, havia cinco vezes mais população, estava tudo lavrado. Mas os jovens foram saindo para França, Alemanha, Argentina, Marrocos. A serra ficou ao abandono".O ex-secretário de Estado e ex-presidente de câmara de Tavira e de Faro perdeu o mandato por decisão judicial e refez a vida longe da política. Não é caso único. O ex-braço direito de Mário Soares virou agricultor, há um ex-autarca que é cantor (e com sucesso, provavelmente até conhece uma das suas músicas), uma ex-comunista editora e dona de uma gráfica e um ex-presidente da JSD que se dedica à cibersegurança. Falámos com eles e na edição Nº748, nas bancas dia 30, contamos-lhe as suas histórias.