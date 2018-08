A história de amor entre Portugal e os pensionistas estrangeiros é prolongada e França é um perfeito exemplo disso. De acordo com a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa (CCIFP) existem, actualmente, cerca de 50 mil expatriados franceses a residir em solo português e o número não parece abrandar, mesmo com a subida acentuada dos preços de imóveis nas grandes cidades, como Lisboa e Porto.

"O número duplicou em dois anos. Desde 2012, cinco a sete mil cidadãos franceses estabelecem-se em Portugal todos os anos, com a grande maioria a serem reformados", afirma ao Le Monde Carlos Vinhas Pereira, presidente da CCIFP e fundador de uma agência imobiliária e de turismo português em Paris.

Para tal contribui a lei portuguesa do estatuto de residente não habitual (RNH), que desde 2013 permite a aposentados estrangeiros não pagar impostos sobre as suas pensões durante 10 anos. Mas não só isso que move os franceses a mudarem-se definitivamente para Portugal, conta o Le Monde: o sol, a qualidade de vida e o crescente poder de compra são outras das razões levantadas.

O valor médio de pensão em França são cerca de 1400 euros por mês, o que representa "mais do sobro do salário mínimo português", que se situa nos 677 euros. "Ao mudar-se para Lisboa, há um aumento do poder de compra em 25% e a percentagem sobe para 40% em terrenos do interior de Portugal" assinala Cécile Gonçalves, directora associada da agência imobiliária Maison au Portugal, ao Le Monde.

O jornal refere ainda que, estando Portugal a pouco mais de duas horas de avião de Paris, o país oferece uma proximidade cultural e uma segurança invejável, elogiando o sistema de saúde português.

E, ao contrário de cidadãos de outros países europeus como a Alemanha e a Inglaterra, que escolhem habitualmente o Algarve como destino, Lisboa é a região que mais atrai os franceses. A situação do ramo imobiliário é o único senão da capital segundo o jornal, onde o preço médio por metro quadrado já chega aos quatro mil euros.

A publicação francesa refere que, nos bairros mais famosos de Lisboa, o preço médio por metro quadrado subiu de 6 mil para 10 mil euros em dois anos, próximo dos valores mais altos da capital francesa, Paris. É o caso do Chiado ou da Avenida da Liberdade, cuja inflação se estende pelos bairros ao longo do rio Tejo, e onde o preço por metro quadrado subiu, em alguns casos, mais de seis mil euros por metro quadrado.

Como solução, o Le Monde aponta que cada vez mais estrangeiros se estão a aventurar para o outro lado do Tejo, mudando-se para a península de Setúbal. "Os preços dos imóveis são metade dos da capital", afirma Cécile Gonçalves, referindo os exemplos das cidades ribeirinhas de Alcochete e Seixal.

Mas as zonas mais adoradas pelos franceses são mesmo as bairristas. Graça e Alfama, nas proximidades do Castelo de São Jorge, são os locais de eleição para os pensionistas gauleses, onde um imóvel tem um custo aproximado por metro quadrado entre os quatro e os seis mil euros.

Em entrevista ao jornal francês, Romain Carel, fundador da agência de consultoria imobiliária Athena Advisers, refere aos franceses que talvez já seja tarde para comprar um imóvel no centro histórico a um preço acessível mas que "nos bairros que o rodeiam, os preços continuam acessíveis". Outra vantagem citada é a flexibilidade da regulamentação sobre as redes de alugueres de curta duração como o Airbnb.

O Le Monde termina descrevendo Lisboa como uma "capital confidencial", que rapidamente se está a tornar uma cidade de estatura internacional. Os preços dos seus imóveis, infelizmente, são as dores de crescimento.