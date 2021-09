O homem do PS que tentou calar os vizinhos de Arroios

Rui Martins é próximo de Fernando Medina e confessa à SÁBADO que exerceu pressões para acabar com críticas à ciclovia da Almirante Reis. Administra vários grupos de vizinhos no Facebook, onde as juntas de freguesia são atacadas consoante a cor política

O caso remonta a setembro de 2020, quando a Câmara Municipal de Lisboa (CML) inaugurou a famosa e polémica ciclovia da avenida Almirante Reis. O projeto foi fortemente contestado, especialmente por um grupo de Facebook chamado “Vizinhos de Arroios” (2.500 membros), que tinha como administrador Luís Castro. Este, segundo informações que a SÁBADO obteve, terá sido pressionado para que o grupo parasse a contestação ao projeto. Por quem? Por Rui Martins, militante e candidato do PS nestas Autárquicas, que, em pedido de esclarecimentos à SÁBADO por telefone, admitiu a pressão: “Posso ter feito um apelo de moderação e de contenção, sim. Porque havia muitas queixas de pessoas que defendiam a ciclovia”, diz, sem precisar quem eram essas “pessoas”.



Uma hora após ter falado com a SÁBADO, Rui Martins tentou impedir a publicação das suas próprias declarações: “Pensei melhor e não autorizo a publicação de qualquer declaração minha.” Depois, noutra mensagem via Messenger: “Tomarei todas as ações legais necessárias para defender esta posição.”



Qual é a ligação entre Rui Martins e Luís Castro? O grupo dos “Vizinhos de Arroios” pertencia na altura a uma rede de grupos semelhantes (um por cada freguesia) que era controlada pela “Vizinhos em Lisboa – Associação de Moradores”. Esta entidade foi criada em 2018 por Rui Martins, Rui Pedro Barbosa e Luís Castro. A pressão de Rui Martins a Luís Castro originou uma cisão e os “Vizinhos de Arroios” saíram da associação.