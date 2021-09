Antigo presidente diz que mudança para Coimbra “afeta gravemente” prestígio do Constitucional

José Cardoso da Costa, presidente do Tribunal Constitucional de 1989 a 2003, considerou que a mudança da instituição para Coimbra "afeta gravemente o seu prestígio institucional". A sua tomada de posição surge numa nota acrescentada ao parecer do Conselho Superior de Magistratura (CSM) entregue em setembro de 2020 sobre a proposta do PSD.



No dia 17, a proposta sobre a mudança foi aprovada no Parlamento com os votos a favor do PSD, CDS, Iniciativa Liberal e oito deputados do PS.



Na nota, José Cardoso da Costa diz concordar com a posição do CSM, que não se pronuncia sobre "opções de cariz eminentemente político". "O presente projeto de Lei está de acordo com as motivações que o determinaram, consubstanciando uma opção de política legislativa, não contendendo nem conflituando com o sistema judiciário em geral, nem com algum princípio legal ou normativo do ordenamento jurídico português", indica o parecer do CSM.