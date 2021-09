Parlamento aprovou transferência do Tribunal Constitucional para Coimbra. Mas ainda nada é certo. E a decisão final só é possível com uma alteração à lei orgânica deste órgão, que precisa de uma maioria de dois terços dos deputados em funções.

TC só vai para Coimbra com votos de dois terços dos deputados

O artigo 1.º da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional é claro. O tribunal "exerce a sua jurisdição no âmbito de toda a ordem jurídica portuguesa e tem sede em Lisboa". Para mudar isto, só com uma maioria de dois terços dos deputados da Assembleia da República.

Ou seja, apesar de o Parlamento ter aprovado esta sexta-feira a transferência do TC para Coimbra, ainda não é certo que este órgão saia do Palácio Ratton, em Lisboa.

De resto, nesta sexta-feira a proposta do PSD foi ainda apenas aprovada na generalidade. Agora, terá de baixar à discussão e votações na especialidade em sede de comissão.