Advogada ironiza que testemunha foi levada por arguido para local do crime

Arguido está a ser julgado no Tribunal de Coimbra por homicídio qualificado e profanação de cadáver. Advogada sustenta que não existem provas suficientes de que o cliente esteve no local.

A advogada Elsa Mariete Pais recorreu à ironia, esta terça-feira, em Coimbra, ao dizer que um arguido por ela defendido, acusado de homicídio qualificado, levou uma testemunha para o local do crime. A advogada considera que não existem provas suficientes em como o arguido, Licínio N. S., esteve no local do crime.



Perante os juízes Rui Pacheco Duarte, João António Ferreira e António Miguel Veiga, a jurista estranhou, na fase de alegações, que um antigo colaborador do réu não seja co-arguido por eventual co-autoria de homicídio ou como cúmplice.



Licínio N. S. foi acusado pelo Ministério Público (MP) de cometer o homicídio de Vítor Carvalheiro devido a 80 euros. Porém, alega inocência e referiu que o seu ex-colaborador conhecia a vítima, Vítor Carvalheiro, e vendera-lhe droga.