Câmara de Oeiras vai – mesmo – ter de retirar cartazes tapados da rua

A polémica já vai longa. Tudo começou quando, no início de agosto, como noticiou o Público à altura, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) divulgou duas notas informativas com o objetivo de relembrar os autarcas dos deveres de "neutralidade e imparcialidade" que são exigidos às entidades públicas no período de pré-campanha e campanha eleitorais, em vigor a partir de 8 de julho.



Isaltino Morais, autarca recandidato ao município de Oeiras, foi um dos vários políticos visados nas queixas remetidas à CNE por violações à lei da publicidade institucional, que vigora desde 2015. Em causa, estaria o recurso à utilização da página da autarquia para partilhar conteúdos da sua recandidatura, a exibição de vídeos alusivos à campanha eleitoral nos vários centros de vacinação do concelho ou a colocação de cartazes nas ruas que aludem a obras de requalificação executadas durante o seu mandado.



Desligar os ecrãs que transmitiam os vídeos nos centros de vacinação de covid-19 e remover os 31 cartazes do espaço público foi a decisão endereçada pela CNE ao gabinete do atual presidente e recandidato a Oeiras. Contudo, o executivo de Isaltino Morais optou por tomar um caminho distinto: em vez de retirar os cartazes, decidiu tapá-los de negro com mensagens dirigidas à CNE e recorreu da decisão para o Tribunal Constitucional (TC).