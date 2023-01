Aníbal Pinto diz que PJ identificou Rui Pinto através de um ataque informático

O advogado de Aníbal Pinto começou o último dia das alegações finais do caso Football Leaks a trazer para a sala de audiências um facto novo: uma perícia independente que conclui, alegadamente, que a Polícia Judiciária (PJ) só conseguiu identificar Rui Pinto na sequência de um ataque de hacking do qual Aníbal Pinto foi alvo em 2015, lançado pelo advogado da Doyen Pedro Henriques. João Azevedo alega, assim, que a identificação do hacker foi ilegal. Introdução deste requerimento adiou a conclusão das alegações finais. Sessões retomam a 16 de janeiro.