Como uma acusação de phishing abanou o julgamento do hacker Rui Pinto

A juíza Margarida Alves tinha avisado na quinta-feira à tarde: "Demore as horas que demore, terminamos amanhã as alegações finais deste caso". As sessões para as alegações finais no caso Football Leaks estavam marcadas para decorrer entre esta quarta e sexta-feira, assinalando o fim desta fase do julgamento. Mas um requerimento apresentado à 25ª hora adiou a conclusão desta fase do processo para dia 16 de janeiro: Aníbal Pinto acusou esta sexta-feira o advogado da Doyen de ter acedido ao seu computador de forma ilegal, através de um ataque de phishing, pedindo assim a nulidade do julgamento.