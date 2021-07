MP diz que emails roubados por Rui Pinto são prova proibida

Pela segunda vez em menos de um ano, o Ministério Público (MP) arquivou as suspeitas levantadas sobre a atuação do inspetor-chefe da Polícia Judiciária (PJ), Rogério Bravo, durante a investigação que levou à detenção de Rui Pinto.



Para a procuradora responsável pelo caso, o coordenador dos crimes informáticos da PJ agiu “dentro dos estritos limites da investigação” para obter elementos que lhe permitissem chegar à identidade do suspeito – como ocorreu – e não cometeu qualquer crime de abuso de poder ou violação do segredo de justiça nos seus contactos com os responsáveis da Doyen Sports Investments.



Na mesma decisão, tomada no passado dia 2, e à qual a SÁBADO teve acesso, a magistrada entendeu que não podia considerar os emails usados para reabrir o processo porque estes tinham sido obtidos ilicitamente por Rui Pinto e, como tal, são prova proibida.