Rui Pinto. MP diz que não é 'verosímil' que tivesse cúmplices

Rui Pinto falou várias vezes de cúmplices ao longo do julgamento sem nunca os identificar. Chegou a dizer que eram um grupo de amigos que se juntou em Budapeste uma noite para beber uns copos e chegaram à ideia de divulgar segredos do mundo do futebol. Nas alegações finais, a procuradora Marta Viegas afirmou que a investigação não chegou a nenhum dos cúmplices de Rui Pinto e o MP acredita que a teoria existência de terceiros indivíduos não é "verosímil".Rui Pinto, de 33 anos, responde por um total de 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo, visando entidades como o Sporting, a Doyen, a sociedade de advogados PLMJ, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR), e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por extorsão, na forma tentada. Este último crime diz respeito à Doyen e foi o que levou também à pronúncia do advogado Aníbal Pinto.O criador do Football Leaks encontra-se em liberdade desde 7 de agosto de 2020, "devido à sua colaboração" com a Polícia Judiciária (PJ) e ao seu "sentido crítico", mas está, por questões de segurança, inserido no programa de proteção de testemunhas em local não revelado e sob proteção policial.Durante o julgamento, o informático admitiu aos juízes que pode ter cometido uma tentativa de extorsão, afirmando que quando o fez não sabia o que era extorsão. "Não tinha a devida consciência, nunca tive ideia de que aquilo poderia constituir uma tentativa de extorsão. Hoje em dia, reconheço que o comportamento que tive pode ser enquadrado num crime de extorsão na forma tentada. Mas, naquela altura, agi com a maior naturalidade", afirmou, durante o julgamento.Sobre o email enviado sob o pseudónimo Artem Lobuzov a Nélio Lucas, antigo CEO do fundo de investimento Doyen, no qual sugeria um suborno, Rui Pinto mostrou-se arrependido. "Sinto-me envergonhado por esta situação. [...] Foi tudo uma infantilidade, nem imaginava que Nélio Lucas ia responder a isto. Isto começou como uma provocação. Foi feito à revelia dos outros participantes no projeto, que não sabiam de nada. Acabei por lhes contar no final do mês de novembro, fiquei logo envergonhado na altura e hoje ainda tenho mais vergonha. Não me sinto nada confortável a ler isto", disse aos juízes."Nunca devia ter acontecido, mas a verdade é que aconteceu. Ele foi respondendo e as coisas foram escalando", considerou, assegurando aos juízes que sugeriu "aleatoriamente" o valor entre 500 mil euros e um milhão de euros para resolver a questão da informação da Doyen: "Já que Nélio Lucas me deu conversa no início, queria ver até onde ia chegar. Foi o valor que me veio à cabeça naquele momento".Ao longo das várias sessões, Rui Pinto admitiu ser um dos criadores do projeto Football Leaks, recusando-se a identificar os outros, mas afirmando que estavam em Budapeste aquando da criação do mesmo. E afirmou que o Football Leaks virou a sua vida do avesso e que em parte a Polícia Judiciária (PJ) é culpada. Acusou mesmo o inspetor-chefe Rogério Bravo de ter colocado a sua vida em risco por, alegadamente, ter partilhado a sua identidade com o fundo de investimento Doyen em novembro de 2015. "No dia 26 de novembro de 2015, a PJ entregou o meu nome a Nélio Lucas, colocando a minha vida em risco", acusou.Ao longo das sessões, Rui Pinto negou ter sido o autor de sabotagem informática ao Sporting, afirmando que participou na mesma numa fase posterior. E defendeu sempre os benefícios trazido pelo Football Leaks para a sociedade."A verdade é que o crime, mesmo com boas intenções, não compensa. Sabendo o que sei hoje, não me voltaria a meter numa coisa destas. A minha vida está de pernas para o ar, a minha família tem sofrido bastante e o que me custa é o facto de todos os envolvidos nas denúncias... nenhum deles ficou em prisão preventiva", disse. "O dinheiro foi resolvendo as coisas e eu fui a única pessoa que ficou privada da liberdade, fiquei ano e meio privado da liberdade. Foram vários meses em isolamento, apenas com um contacto semanal com a família", lamentou.