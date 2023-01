Football Leaks. Tribunal não aceita requerimento de Aníbal Pinto

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O tribunal não aceitou o requerimento de uma perícia pedida pela defesa de Aníbal Pinto, o antigo advogado de Rui Pinto, para que fosse feita uma perícia a um email enviado em 2015 por Pedro Henriques, advogado do CEO da Doyen, Nélio Lucas, que representou um alegado ataque pelo método de phishing. A presidente do coletivo de juízes, Margarida Alves, lembrou que o arguido teve mais de um ano para pedir a perícia à prova.





O tribunal considerou "completamente extemporâneo" o pedido apresentado pelo advogado de Aníbal Pinto. Os juízes consideram que, apenas em situações excepcionais, são admitidos novos meios de prova depois do início das alegações finais e referiu que foram dadas várias oportunidades para a defesa apresentar provas que considerasse importantes. Para o tribunal, juntar agora ao processo uma perícia a um computador, por acontecimentos que têm mais de sete anos, "atenta toda a prova produzida nos autos".Rui Pinto, de 34 anos, responde por um total de 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo, visando entidades como o Sporting, a Doyen, a sociedade de advogados PLMJ, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR), e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por extorsão, na forma tentada. Este último crime diz respeito à Doyen e foi o que levou também à pronúncia do advogado Aníbal Pinto.O criador do Football Leaks encontra-se em liberdade desde 07 de agosto de 2020, "devido à sua colaboração" com a Polícia Judiciária (PJ) e ao seu "sentido crítico", mas está, por questões de segurança, inserido no programa de proteção de testemunhas em local não revelado e sob proteção policial.