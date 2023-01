Três dos feridos no incêndio num prédio em Lisboa mantêm prognóstico reservado

Os três feridos muito graves que deram entrada na quinta-feira no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, na sequência do incêndio na Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, mantém esta sexta-feira prognóstico reservado e estão ventilados, disse fonte hospitalar à agência Lusa.







"A situação mantém-se sem alteração, os três feridos mantêm-se nos cuidados intensivos, com prognóstico reservado e ventilados, não há alteração ao estado de saúde", disse a fonte.Um incêndio deflagrou às 02h15 de quinta-feira no número 108 da Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, na freguesia de São Domingos de Benfica, num edifício misto: de escritórios até ao 5.º andar e de habitação do 6.º ao 10.º, onde residem 21 pessoas, tendo provocado vários feridos.Oito feridos deram entrada no Hospital de Santa Maria, três dos quais adultos que receberam tratamento na câmara hiperbárica, segundo adiantou fonte hospitalar, indicando ainda que uma criança tinha também passado pela câmara hiperbárica, mas que se encontrava estável.Em causa, precisou, está a inalação de monóxido de carbono."Os outros feridos são ligeiros, mas mantêm-se internados", disse.Já fonte do Hospital de São José indicou na quinta-feira que a unidade recebeu cinco feridos ligeiros, que entretanto tiveram alta.Hoje, a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, Margarida Castro Martins, avançou à Lusa que "o prédio ainda não tem condições de habitabilidade e ainda vão ser feitas vistorias da água, luz e gás".Num primeiro ponto de situação ao início da manhã de quinta-feira, Margarida Castro Martins disse à Lusa que o incêndio tinha causado três feridos muito graves - um casal e uma menina de 05 anos que estavam no elevador -- e três graves.A responsável precisou que foram assistidas no local 18 pessoas e que 14 foram transportadas para os hospitais de São José e Santa Maria.Os desalojados estão a ser acompanhados e têm alternativas habitacionais em casa de familiares.Às 04h20 de quinta-feira, o fogo foi dado como extinto."O incêndio foi dado como extinto por etapas. É um prédio de 10 andares. O fogo começou no rés-do-chão e propagou-se através das condutas técnicas aos pisos superiores. O problema foi retirar as pessoas, tivemos de as retirar por meios mecânicos, através de autoescadas", contou, por seu turno, o comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, Tiago Lopes.O comandante disse que a origem do incêndio é desconhecida.