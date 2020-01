A teia de ligações do poder angolano a Portugal

Foi uma das primeiras consequências da divulgação de uma mega investigação internacional sobre Isabel dos Santos chamada Luanda Leaks: o banco Eurobic decidiu terminar as relações comerciais com entidades e pessoas ligadas à empresária, sua acionista indireta. Através de empresas a si ligadas, a filha do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos, constituída arguida esta quarta-feira por alegada má gestão e desvio de fundos durante a passagem pela petrolífera estatal Sonangol, era acionista de 42,5% do EuroBic, detendo a maior "fatia" entre os detentores de participações sociais do banco fundado em 2008, então como BIC Português. Esta quarta-feira, foi anunciado que alienação da sua participação no banco foi já iniciada.



Pela presidência do banco passaram dois dos governantes portugueses com quem Isabel dos Santos, empresas angolanas e até o estado mantiveram relações próximas nas últimas décadas, uma teia de ligações recordada pelo portal Esquerda.net. O primeiro líder do BIC foi o social-democrata Mira Amaral, ministro do Trabalho e Segurança Social entre 1985 e 1987 e ministro da Indústria e da Energia, também de Cavaco Silva, entre 1987 e 1995. Foi ao BIC que o Governo português, então liderado por Pedro Passos Coelho, vendeu o BPN, alvo de uma nacionalização. O antigo ministro não quis comentar o caso Luanda Leaks, quando contactado pela Lusa: "Saí do banco há quatro anos, nunca mais falei sobre o banco e sobre Angola".



A Mira Amaral na presidência do referido banco seguiu-se Teixeira dos Santos, ex-ministro da Economia e das Finanças dos Governos de José Sócrates. Foi a presidência deste que decidiu cortar as relações comerciais com a empresária angolana. Passou por si a decisão de nacionalizar o BPN em 2008.





A influência nos media

A lista de investimentos de Isabel dos Santos concentrou-se sobretudo na banca, energia e telecomunicações – e foi pela presidência de muitas dessas empresas que passaram alguns nomes relevantes da política portuguesa. Antes e depois do império da empresária começar a crescer. Um deles é Proença de Carvalho, que foi ministro da Comunicação Social no governo de iniciativa presidencial de 1978. Teve assento em alguns dos maiores grupos de interesses em Angola, como Galp, BES e Edifer, e foi presidente do conselho de administração da Zon – atual NOS. Esteve no cargo entre 2007 e 2012, altura em que a empresa já era dominada pela empresária.



O advogado é também presidente do Conselho de Administração do Global Media Group, detentor de títulos como o Diário de Notícias, Jornal de Notícias, O Jogo e a TSF. Atualmente, os principais acionistas são os empresários José Reis Soeiro, ligado a capitais angolanos, e Kevin Ho, relacionado com Macau.



Proença de Carvalho é suspeito de um eventual crime de corrupção, tendo a procuradora Leonor Machado pedido a extração de certidão de vários elementos do processo da Operação Fizz e decidido o seu envio para o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).



O processo Operação Fizz estava relacionado com alegados pagamentos do vice-presidente de Angola Manuel Vicente, em mais de 760 mil euros, e a oferta de emprego a Orlando Figueira para ir trabalhar como assessor jurídico do Banco Privado Atlântico, em Angola, em contrapartida pelo arquivamento de inquéritos em que o também antigo presidente da Sonangol era visado, designadamente na aquisição de um imóvel de luxo no edifício Estoril-Sol, por 3,8 milhões de euros.



O processo-crime de Manuel Vicente foi separado do resto da operação Fizz e foi enviado para Angola julgar, tendo o caso chegado a provocar tensões diplomáticas entre o Estado angolano e Portugal.

A força na banca

Também Diogo Lacerda Machado trabalhou de perto com interessas angolanos. No início de 2006, o advogado, negociador-sombra do primeiro-ministro, António Costa, trabalhou para o Governo, sem qualquer contrato, em três dossiers muito importantes: a procura de uma solução para os lesados do BE, nas negociações para devolver ao Estado a maioria do capital da TAP e a mediação do conflito pelo BPI entre o CaixaBank e Isabel dos Santos.



O ex-secretário de Estado da Justiça foi, segundo o portal Esquerda.net, administrador da GlobalPactum, uma sociedade angolana de investimento, onde também está presente a Sonangol.



Também o ex-ministro e administrador bancário Armando Vara foi administrador do BCP e presidente da Camargo Corre, uma das maiores construtoras do Brasil, em Angola. Esta empresa estava associada à Escom, do Grupo Espírito Santo. Vara foi também presidente do Banco Privado Atlântico.





Por seu turno, o ex-secretário de Estado dos Assuntos do Mar, do CDS, Nuno Fernandes Thomaz assumiu a presidência do Caixa Angola em 2013, cargo que exerceu durante três anos. A Sonangol e os empresários angolanos Jaime Freitas e António Mosquito detêm 49% das ações do banco.Já Luís Todo-Bom, ex-secretário de Estado da Indústria e Energia e porta-voz do PSD, é administrador da Galp e chairman da Multitel Angola, como representante da OI/PT Ventures, SGPS. O ex-secretário de Estado do Tesouro e ex-Governador do Banco de Portugal Tavares Moreira foi administrador do Banco Angolano de Investimentos.



O "eldorado" de Portugal

Antigo "braço-direito" de Pedro Passos Coelho, Miguel Relvas foi administrador da Fineterc, dona da Construtora do Tâmega, em Angola. Em 2011, segundo o portal, a empresa comprou 20% da Fomentinvest Ambiente de Ângelo Correio, onde Passos esteve empregado.



Depois de ter liderado o processo diplomático dos acordos de Bicesse entre o MPLA e a UNITA, António Monteiro considerou Angola o "novo eldorado para Portugal". O ex-secretário de Estado e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, de Durão Barroso e Santana Lopes, respetivamente, foi adrninistrador da petrolífera Soco, que já vendeu a sua participação em Angola, e ex-chairman do BCP indicado pela Sonangol.



Também ex-ministro dos Negócios Estrangeiros social-democrata, Martins da Cruz foi administrador do Millennium Angola. Numa entrevista, comparou José Eduardo dos Santos ao antigo presidente da África do Sul, Nelson Mandela.



Quem também passou pela presidência do Millennium Angola foi o ex-presidente do PSD Fernando Nogueira – que também ministro-adjunto de Cavaco Silva. Nogueira deixou o referido banco, que liderou desde a fundação, dias depois do BCP ter assinado o acordo para a entrada da petrolífera Sonangol no capital do banco.



O Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ) revelou no domingo mais de 715 mil ficheiros que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, que terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano, utilizando paraísos fiscais.





Isabel dos Santos disse estar a ser vítima de um ataque político orquestrado para a neutralizar e sustentou que as alegações feitas contra si são "completamente infundadas", prometendo "lutar nos tribunais internacionais" para "repor a verdade".



Esta quarta-feira, além de Isabel dos Santos, foram constituídos Sarju Raikundalia, ex-administrador financeiro da Sonangol: Mário Leite da Silva, gestor de Isabel dos Santos e presidente do Conselho de Administração do BFA; Paula Oliveira, amiga de Isabel dos Santos e administradora da NOS e Nuno Ribeiro da Cunha.