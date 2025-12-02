Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
02 de dezembro de 2025 às 23:00

Vocações suicidas

Resta saber se a Europa será capaz de unir forças para enfrentar a vacância americana e a ameaça russa. Ou se, pelo contrário, repetirá o erro fatal de 1914, multiplicando também as suas próprias “esferas de influência”.

POR ESTES DIAS, andei a ler e a reler prosa diversa sobre o PREC e o 25 de Novembro. E reencontrei a conhecida história da visita que Sartre fez à Faculdade de Letras da Universidade do Porto para um encontro com os estudantes.

