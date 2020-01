A reação de Isabel dos Santos ao Luanda Leaks: "Todos temos muito a perder" A empresária angolana Isabel dos Santos considerou à televisão BBC, reagindo às acusações da 'Luanda Leaks', que "todos vão ficar a perder" devido às investigações, lamentando "que Angola tenha escolhido este caminho".

Marido de Isabel dos Santos acusa Rui Pinto de estar na origem do "Luanda Leaks" O marido de Isabel dos Santos, Sindika Dokolo, não tem dúvidas que a empresária angolana está a ser alvo de um ataque comandado pelo presidente de Angola, e que teve como base o hacker português, Rui Pinto.

O negócio dos diamantes é uma das maiores fontes de rendimento de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo , e um dos que está na mira da justiça de Angola. No centro da investigação está a De Grisogono, a joalharia suíça de luxo detida pelo casal que "enfeita" algumas das maiores celebridades do mundo - os seus colares, brincos e pulseiras já foram usados por Naomi Campbell, Bar Rafaeli, Sharon Stone ou até Harvey Weinstein - durante, por exemplo, o festival de Cannes.O negócio dos diamantes é uma das maiores fontes de rendimento de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, e um dos que está na mira da justiça de Angola. No centro da investigação está a De Grisogono, a joalharia suíça de luxo detida pelo casal que "enfeita" algumas das maiores celebridades do mundo - os seus colares, brincos e pulseiras já foram usados por Naomi Campbell, Bar Rafaeli, Sharon Stone ou até Harvey Weinstein - durante, por exemplo, o festival de Cannes Segundo as informações veiculadas pela investigação do Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação ( ICIJ ), que integra vários órgãos de comunicação social, entre os quais o Expresso e a SIC , a empresa suíça foi com milhões provenientes de fundos estatais angolanos. A empresa estava em situação de falência quando o então presidente de Angola e pai da empresária, José Eduardo dos Santos , decidiu começar a comercializar no exterior os diamantes angolanos. Então, instruiu a empresa pública de diamantes, Sodiam, para avançar para a aquisição da De Grisogono, fundada em 1993 por Fawaz Gruosi, especialista em diamantes de origem libanesa. De acordo com o jornal suíço Tagesanzeiger, a Sodiam e Sindika Dokolo compraram a empresa por 25,7 milhões de francos (cerca de 24 milhões de euros) através de uma estrutura financeira criada em Malta.Segundo o El Cofidencial, a justiça angolana está agora a investigar um empréstimo de 400 milhões de dólares que o Banco BIC – de que Isabel dos Santos é acionista – concedeu à empresa de luxo, com garantia do Estado. O empréstimo realizado com o dinheiro público, refere o jornal espanhol, nunca foi pago. "O Estado angolano não pode ser obrigado a pagar uma dívida nestas condições, certo? Ela [ndr: Isabel dos Santos] criou uma dívida pública através do seu próprio banco, cujo dinheiro enviou para uma empresa que dirige", disse em declarações ao consórcio de jornalistas o procurador-geral de Angola, Hélder Pitta.A mesma investigação avança ainda que, entre 2011 e 2018, a Sodiam emprestou mais de 200 milhões de dólares (180 milhões de euros) à De Grisogono. Dados revelados pela presidência de Angola aos meios que trabalharam no Luanda Leaks, indicam que as empresas do casal, incluindo a joalharia de luxo, compraram diamantes angolanos no valor de 2.270 milhões de dólares (cerca de dois mil milhões de euros) nos últimos anos. Os especialistas governamentais acreditam que o lucro oscile entre os 28 e os 45%. Deste modo, dos Santos e Dokolo teriam ganho entre 638 e 957 milhões de dólares limpos (entre 575 e 863 milhões de euros) nesse mesmo espaço de tempo.O dinheiro público investido na empresa suíça ajudou a patrocinar festas de luxo. Todos os anos, o Festival de Cannes serve de motivo para a De Grigosono realizar a sua festa anual numa localidade vizinha, Antibes. No Hotel du Cap-Eden-Roc, avança o El Confidencial, não falta champaghe, alguns dos mais seletos canapés do mundo, fogo-de-artifício e música ao vivo. St. Moritz, Gstaad ou Porto Cervo também recebem as festas VIP e exclusivas da marca.Outra das denúncias remete para investimentos sem retorno: a joalharia gastou elevadas somas de dinheiro a desenvolver relógios que não encontravam compradores. Um dos mais caros tinha o formato de um crânio e custava aproximadamente 650 mil euros.O Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação analisou, ao longo de vários meses, 356 gigabytes de dados relativos aos negócios de Isabel dos Santos entre 1980 e 2018, que ajudam a reconstruir o caminho que levou a filha do ex-presidente angolano a tornar-se a mulher mais rica de África.Durante a investigação, foram identificadas mais de 400 empresas (e respetivas subsidiárias) a que Isabel dos Santos esteve ligada nas últimas três décadas, incluindo 155 sociedades portuguesas e 99 angolanas.As informações recolhidas detalham, por exemplo, um esquema de ocultação montado por Isabel dos Santos na petrolífera estatal angolana Sonangol, que lhe permitiu desviar mais de 100 milhões de dólares (90 milhões de euros) para o Dubai.Revelam também que, em menos de 24 horas, a conta da Sonangol no Eurobic Lisboa, banco de que Isabel dos Santos é a principal acionista, foi esvaziada e ficou com saldo negativo no dia seguinte à demissão da empresária.