"Devolve o money, mana!", diz um seguidor. Depois segue-se outro: "Explicar é na esquadra", em referência aos posts da empresária. "Mãe, a tua batata já está bem assada." Ou ainda: "O cerco está se fechando, tu vai para o xadrez." Os tempos nas redes sociais não estão de feição para Isabel dos Santos. A empresária utilizou Instagram para se defender das acusações do Luanda Leaks, mas muitos dos seus seguidores não parecem convencidos. Acusam-na de roubar "os pobres", insultam-na de "palhaça" e "corrupta". Ainda escrevem: "o teu reinado está a acabar". Outras referências monárquicas - para falar da milionária - indicam que "o castelo começa a ruir". Há até quem diga que os "comentários abonatórios para a Isabel, serão de certeza os funcionários da Unitel, que temem perder as funções diante desta situação."



Antes do Luanda Leaks, o Instagram de Isabel dos Santos eram banquinhas de mercado com "gomas de sonho". Também havia viagens de sonho à Tailândia, jantares e festas com estrelas como Usher, Olive Stone ou Eva Longoriaia. Aliás, o primeiro post, a 12 de janeiro de 2015, era um retrato da empresária, filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, e uma singela legenda em inglês: "Dinner in Bangkok" (jantar em Banguecoque). Na altura, a empresária era discreta, mas pouco depois começou a partilhar a sua vida na rede social. Imagens de viagens de sonho - tanto na neve como em praias paradisíacas -, passeios com o filho, retratos com o pai e as irmãs, reuniões de trabalho e conferências internacionais. Partilhava até os seus gostos por moda: "Adoro pintinhas, bolinhas e riscas". Muitas vezes também juntava a versão em inglês ou francês. Para chegar a todos os instamigos.



Até tentava mostrar uma certa normalidade ao voar na Vueling usando hastags como lowcost. Ela que, segundo a Forbes, era a oitava pessoa mais rica de África, com uma fortuna avaliada em cerca de 2 mil milhões de euros, em 2019. Chegou até a passar despercebida num autocarro dentro do aeroporto de Lisboa e a publicar no Instagram o desabafo: "A cara que se fica as 6:30 da manhã aeroporto de Lisboa-30 minutos fechados dentro do autocarro esperando... esperando..." (ispis verbis, porque por vezes faltam umas preposições e uns acentos. Mas nunca uns emojis)





A viajar



Agora o sonho já não são gomas e a sua conta transformou-se numa cruzada. A empresária angolana usa Instagram - a sua conta é pública e tem 195 mil seguidores - como arma de defesa. "Eu não tenho dúvidas de que o trabalho que fiz na Sonangol foi um trabalho fantástico. Blazer discreto, blusa de cetim e um sorriso irrepreensível de que está tudo bem. Nesse mesmo dia defende que sempre trabalhou em Portugal e que não se esconde. Ainda usou frases da entrevista que deu Observador com outra fotografia sua com a citação: "Hoje sou o maior empregador privado do país."

Depois do escândalo do "Luanda Leaks", uma investigação jornalística de um consórcio de 120 jornalistas, que revela esquemas financeiros que terão permitido à empresária retirar dinheiro angolano utilizando paraísos fiscais, escreveu um post a agradecer às suas equipas e colaboradores pelas mensagens de apoio. Mas um olhar mais atento permite ver as críticas a surgirem no meio dos comentários. Nunca as suas imagens receberam tantos como nestes últimos dias, a ultrapassar os 900, quando antes o normal eram os 60 a 100.



Se há ataques, também há quem invoque Deus para o assunto e a defenda. Na caixa de comentários da imagem, publicada segunda-feira, em que Isabel dos Santos agradece o apoio que recebeu, Sharam Diniz deixa-lhe uma mensagem de apoio: "Tudo Passa". E quando outro seguidor a acusa de ser bajuladora, a modelo angolana responde. Aliás, envolve-se numa troca de mais de 40 comentários. No final a manequim escreve: "Sou a favor da verdade. E neste momento não adianta lamentar ou repontar mas tentar resolver. Depois da tempestade vem a bonança. E como Angolana quero uma Angola melhor tal como tu e todos os angolanos. Só fico chocada a ver comentários de pessoas que um dia sorriram apareceram nos eventos, tiraram fotos como se fossem mt amigas e hoje fazem troça ou gozam. Mas a nossa troca de msgs não vai resolver nada pra já). Boa semana."





Isabel dos Santos com Sharam Diniz





É apenas um dos 921 comentários que oscilam entre dois tons extremados: "estaremos sempre contigo", "mãe da nação angolana" e "devolve o money". Sem esquecer as teorias da conspiração como: "Todos sabemos que a SIC armou este complot contra ti para te atingir, mas todos nós sabemos que és uma mulher batalhadora" e "somos semprsubservienteses dos portugueses".



Filosofia e trabalho

Foi através da sua empresa de joias que Isabel dos Santos e marido Sindika entraram no mundo das estrelas como Eva Longoriaia ou Paris Hilton. A empresária com mais de 400 empresas (e respetivas subsidiárias) com as quais esteve relacionada nas últimas três décadas, tem várias casas em alguns dos locais mais exclusivos do mundo, um iate, coleções de arte. E claro, a paixão pelos diamantes - que nunca aparece Instagram - faz com que tenham o diamante mais caro do mundo no seu espólio.



Isabel dos Santos nunca esbanja a riqueza e luxo nas redes sociais. Se no início partilhava imagens de um showroom num A38080 e até o seu choque - como o comum dos mortais - ao encontrar um chuveiro na cabine. "Já inventaram tudo... Da pra tomar banho no avião!" - escrevia em 2016.





Frases inspiradoras que partilhava





Mas há um antes e depois das eleições em Angola, a 23 de agosto de 2017, quando o pai se retirou. O botão da ostentação é ainda mais reduzido. Mas mesmo assim, continua a partilha de alguma intimidade. Como quando diz que ser mãe é o melhor do mundo e vai dando pequenas pinceladas de intimidade. Isabel dos Santos publica fotografias do filho menor, numa conta de Instagram que não está fechada. Chegou a partilhar fotografias grávida.



Numa nota mais política, até assinalou os incêndios de Pedrogão no seu Instagram e mensagens contra a violência doméstica. Muitas imagens de trabalho, reportagens das empresas e elogios ao povo angolano. Em 2018, passou por um fase de partilha de frases inspiradoras: "Comece onde você está. Use o que você tem. Faça o que você pode." Daqueles que se retiram de sites como Pensador. Como a de Martin Luther King "O que me preocupa não é o grito dos maus. É o silencio dos bons".