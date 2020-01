Banqueiro particular de Isabel dos Santos alvo de tentativa de homicídio

Nuno Ribeiro da Cunha, gestor privado de Isabel dos Santos e diretor do private banking do Eurobic , foi alvo de uma tentativa de homicídio no passado dia 7 de janeiro e foi encontrado pelas autoridades com ferimentos graves. Recorde-se que Nuno Ribeiro da Cunha foi constituído arguido juntamente com Isabel dos Santos por alegada má gestão e desvio de fundos durante a passagem desta pela petrolífera estatal Sonangol.Os guardas da GNR foram alertados para uma ocorrência de tentativa de suicídio, no interior de uma habitação em Vila Nova de Milfontes, mas acabaram por se deparar com Nuno Ribeiro da Cunha ferido. O banqueiro particular de Isabel dos Santos apresentava golpes nos pulsos e uma perfuração no abdómen. As autoridades suspeitaram então de uma tentativa de homicídio e a Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência, estando a investigar o caso.