Cinco questões para compreender os Luanda Leaks Uma enorme divulgação de dados permitiu perceber o esquema que transformou Isabel dos Santos na mulher mais rica de África. O lançamento dos Luanda Leaks já significou um corte de relações da empresária com o banco Eurobic e com a comunidade de Davos e a intenção da justiça angolana de usar "todos os meios possíveis e ativar mecanismos internacionais para trazer Isabel dos Santos de volta a Angola".

Quando a Sonangol ficou com apenas 309 dólares na conta Transferências feitas já depois da exoneração de Isabel dos Santos da presidência da Sonangol retiraram quase 58 milhões de dólares da petrolífera em apenas 24 horas. Destino do dinheiro foi uma empresa no Dubai com relações próximas à empresária angolana. - Mundo , Sábado.

Ana Gomes chamou "tremenda ladra" a Isabel dos Santos "É bonita, esperta, bem educada. Mas também é uma tremenda ladra do seu povo." Foi assim que a ex-eurodeputada socialista Ana Gomes descreveu Isabel dos Santos. No comentário na SIC sobre a investigação internacional Luanda Leaks, Ana Gomes admitiu a possibilidade de "acionar um processo" contra Isabel dos Santos devido a um dos seus tweets.

Mais de dois mil milhões de euros. É este o valor em que está avaliada a fortuna de Isabel dos Santos , cujo valioso património vai mais além das 400 empresas (e respetivas subsidiárias) com as quais esteve relacionada nas últimas três décadas. Casas em alguns dos locais mais exclusivos do mundo, um iate, coleções de arte e o diamante mais caro do mundo fazem parte do espólio da empresária angolana e do marido, Sindika Dokolo As informações foram reveladas pelo Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ), que integra vários órgãos de comunicação social, entre os quais o Expresso e a SIC , que realizou uma investigação de vários meses com base em mais de 715 mil ficheiros: o Luanda Leaks.Segundo a informação revelada pelo ICIJ , na renovação do seu apartamento de luxo em Lisboa, Isabel dos Santos gastou 2,5 milhões de dólares (2,2 milhões de euros ao câmbio atual), que passaram por cinquenta mil (45 mil euros) em cortinados, 9.200 (aproximadamente 8,3 mil euros) em sofás e cerca de 7.500 dólares (6,7 mil euros) em material de ginásio proveniente do Harrods. Mais tarde, comprou um segundo apartamento no mesmo andar – por 2,3 milhões de dólares-, mas os registos não indicam se foram transformados numa só penthouse. Em Portugal, existe ainda uma villa na Quinta do Lago.Isabel dos Santos e Sindika Dokolo terão usado uma offshore em Malta para comprar um apartamento no Mónaco, França, por 55 milhões de dólares (cerca de 50 milhões de euros ao câmbio atual). O negócio foi feito através da Athol Limited, criada para o efeito a 8 de novembro de 2012. De acordo com dados da investigação citados pelo Expresso , entre os responsáveis da empresa estão o advogado português Jorge Brito Pereira e o advogado maltês Noel Scicluna, antigo embaixador de Malta na Dinamarca. Sindika Dokolo tem nacionalidade deste último país.Inicialmente o marido de Isabel dos Santos era o único acionista da offshore. Em 2014, vendeu a sua posição à mulher, que ficou com 1999 ações. Jorge Brito Pereira ficou apenas com uma, sendo que foi o advogado que fechou o contrato de compra do imóvel em dezembro de 2015. Segundo o semanário português este modelo de negócio foi usado em vários outras transações de imobiliário do casal.A investigação avança ainda que participaram no negócio o BPI (de que Isabel dos Santos era acionista), a Banca Popolare di Sondrio, na Suiça, e a sociedade de advogados portugueses PLMJ, onde trabalha Brito Pereira. A auditora PwC era a responsável pelas contas da Athol. A empresa anunciou um corte com a empresária depois da divulgação do "Luanda Leaks".Em entrevista à RFI, Sindika Dokolo rejeitou que haja qualquer problema com este empreendimento. "É um investimento imobiliário. Não vivemos no Mónaco. Não tem nada de ilegal", disse.A casa fica no sexto andar do completo de luxo La Petit Afrique e tem vista para o Mar Mediterrâneo, além de sala de jantar, dois quartos principais e outros dois de serviço e quatro lugares de estacionamento.O prédio foi um dos mais importantes projetos imobiliários de Andre e Pierre Casiraghi, filhos de Carolina do Mónaco e Stefano Casiraghi, e custou cerca de 450 milhões de euros. Os dois jovens são tidos como pessoas que frequentam com frequência o círculo do casal angolano.Por outro lado, no centro de Londres, mais precisamente em Kensington, ficam outras três propriedades do casal. No total, custaram cerca de 28 milhões de euros.No Dubai, Isabel dos Santos tem registada uma propriedade no resort Bulgari, no famoso empreendimento de luxo de Jumeirah Bay.Na primavera de 2016, a empresária angolana comprou o iate The Hayken, por aproximadamente 35 milhões de euros a Christian Candy, milionário inglês do ramo imobiliário. Poucos dias depois, o The Hayken flutuava perto do Mónaco quando se tornou público que a empresária tinha sido escolhida pelo então presidente de Angola e seu pai, José Eduardo dos Santos, para presidir à petrolífera estatal, Sonangol.O The Guardian revela também que a fundação de arte de Sindika Dokolo inclui obras de artistas como Andy Warhol e Basquiat. O marido da empresária assegura ser proprietário da maior coleção de arte africana do mundo.Em 2016, foi revelado que a joalheira suíça De Grisogono , detida na maioria pelo casal, adquirira o diamante mais caro do mundo por 63 milhões de dólares (56 milhões de euros, na altura). O The Constellation foi adquirido num "leilão restrito da casa londrina Sothebys, realizado pela Nemesis International, uma empresa do Dubai. Esta mesma empresa já tinha estado envolvida na aquisição do maior diamante de sempre encontrado em Angola igualmente pela De Grisogono.O The Constellation, que se mantém no site da joalheira, tem 813 quilates e mede seis centímetros. Foi encontrado numa mina no Botsuana explorada pela empresa canadiana Lucara Diamond.No domingo, o Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação divulgou uma série de notícias de uma investigação à fortuna de Isabel dos Santos e a esquemas que lhe terão permitido retirar dinheiro do erário público angolano, utilizando paraísos fiscais.Ao longo de vários meses, Isabel dos Santos terá montado um esquema de ocultação que lhe permitiu desviar mais de 100 milhões de dólares (90 milhões de euros) para o Dubai, para essa empresa, lê-se na investigação jornalística.A investigação revela que, por exemplo, em menos de 24 horas, a conta da Sonangol no EuroBic Lisboa, banco de que Isabel dos Santos é a principal acionista, foi esvaziada e ficou com saldo negativo no dia seguinte à demissão da empresária da petrolífera angolana.Isabel dos Santos disse estar a ser vítima de um ataque político orquestrado para a neutralizar e sustentou que as alegações feitas contra si são "completamente infundadas", prometendo "lutar nos tribunais internacionais" para "repor a verdade".