Ministra da Justiça 'procura' irmão e cunhada

O Ministério da Justiça enviou uma equipa de três técnicos do Instituto de Medicina Legal e um da Polícia Judiciária para Luanda, com o objetivo de identificar os restos mortais das vítimas dos conflitos políticos no MPLA. Segundo o Diário de Notícias, duas das vítimas são familiares da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem - o irmão e a cunhada.