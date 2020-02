Quem foram os poderosos angolanos investigados em Portugal

As investigações do Ministério Público (MP) português a altas figuras do regime político angolano, devido a suspeitas da prática de crimes fiscais e de branqueamento de capitais, provocaram um verdadeiro terramoto judicial, político e mediático. Sobretudo entre 2012-2014, quando Portugal estava em graves dificuldades financeiras e sob a intervenção de um resgate financeiro internacional.



As relações diplomáticas entre os dois países chegaram a ser postas em causa por Angola. E esta crise ficou marcada por vários episódios rocambolescos como uma reunião de urgência ocorrida a 8 de janeiro de 2013 no gabinete da então procuradora-geral da República (PGR), no Palácio de Palmela, em Lisboa. Nessa tarde, a conversa entre Joana Marques Vidal, a diretora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), Cândida Almeida, e os procuradores Rosário Teixeira e Paulo Gonçalves, teve um único tema: as investigações do MP a empresários e políticos angolanos.





