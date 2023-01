Zelensky apela à NATO: 'Temos de agir depressa'

"Temos de agir depressa." Este foi o apelo feito, esta sexta-feira de manhã, pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenksy, aos representantes da NATO e seus aliados, num discurso enviado por vídeo. O grupo de aliados encontra-se reunido na base militar alemã de Ramstein para debater o reforço da ajuda para a Ucrânia, nomeadamente o envio dos tanques alemães Leopard.

A Alemanha tem estado sob pressão para autorizar o envio destes veículos para o terreno. Os Leopard são os tanques usados pelos aliados europeus, mas os países que tem estes equipamentos no seu arsenal precisam da autorização da Alemanha para que os possam ceder à Ucrânia. Polónia, Portugal e Noruega já se mostraram favoráveis a este envio.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Zelenksy voltou a sublinhar a importância de a Rússia sair como derrotada deste conflito, que começou há 11 meses, quando Moscovo invadiu a Ucrânia. "O Kremlin deve perder", apontou, garantindo que este conflito vai determinar "em que mundo vamos viver"."Vocês são pessoas fortes de países poderosos. Encorajo-vos a tomar tais decisões que podem privar o mal russo de qualquer poder", apelou. O presidente ucraniano reforçou: "Está nas vossas mãos garantir artilharia e os aviões que vão esmagar o terror. Está nas vossas mãos criar a vitória."O secretário de Estado da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, apelou aos aliados para irem mais longe no apoio à Ucrânia. "A Rússia está a reagrupar-se, recrutar e a tentar reequipar-se", sintetizou, numa comunicação dirigida aos quase 50 aliados que estão presentes em Ramstein."Este não é o momento para abrandar. é tempo para ir mais longe. O povo ucraniano está a olhar para nós", argumentou. Apesar de não ter referido a questão dos tanques Leopard, esse será o grande passo que deve ser dado neste encontro.Os EUA anunciaram ontem mais 2,5 mil milhões de dólares de ajuda à Ucrânia. Neste pacote estão incluídos veículos armados e munições.A Finlândia anunciou mais 400 milhões de euros em equipamentos de defesa para a Ucrânia, mas que não incluem para já os tanques alemães. Ainda assim garantiu que se a medida for aprovada esses podem ser enviados.A questão cabe agora a Berlim que tem poder de veto sobre o envio dos Leopard. Porém, a posição dos germânicos tem sido de cautela por receio que este passo seja visto por Moscovo como uma escalada no conflito.Para a Rússia, a posição oficial do Kremlin é de que mesmo que os Leopard cheguem ao campo de batalha não vão fazer a diferença.