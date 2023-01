Rei Carlos quer reduzir lucros da família real britânica

O rei Carlos III fez um apelo para que os lucros inesperados de seis parques eólicos pertencentes à família real sejam usados para "o bem comum", em vez de reverterem para o património da coroa. Desde que assumiu o trono, em dezembro de 2021, que o rei inglês tem reiterado a necessidade de apoiar a população britânica.







Carlos quer reduzir a percentagem de dinheiro que a Casa Real inglesa recebe das suas propriedades e que o mesmo seja mais utilizado com o povo britânico. O orçamento anual da Casa Real é financiado em 25% pelos lucros provenientes do que é conhecido como o "Crown Estate". O Crown Estate (traduzido livremente por "Propriedades da Coroa") é gerido por uma entidade governamental que administra o património composto pelas propriedades da família real britânica no Reino Unido (propriedades rurais, urbanas, terrenos e fundos imobiliários). Não é considerado nem um bem do governo do Reino Unido, nem um bem particular do monarca, sendo que os rendimentos obtidos do mesmo são usados para financiar as atividades da família real e para ajudar a pagar as despesas do Estado.Carlos pretende dar mais dinheiro resultante do Crown Estate ao Tesouro, para que o mesmo seja investido em serviços. Já no discurso proferido no Natal, Carlos tinha endereçado a necessidade de mais investimento público para ajudar a população numa altura em que os custos de vida aumentam.O Palácio de Buckingham referiu que à luz dos resultados excecionais recentes, o rei decidiu reduzir a parte que cabe à Coroa para que seja investida pelo governo. A decisão tem de ser aprovada pelo Tesouro, sendo que deve ser conhecida uma decisão no próximo mês.A proposta do rei gerou reações mistas: tem sido aplaudida, mas os detratores da monarquia afirmaram que isto era apenas uma "manobra de marketing" promovida numa altura em que aumentaram as críticas à família real, segundo a BBC.