Ucrânia mais perto de receber os tanques alemães

A Alemanha anunciou esta terça-feira que a possibilidade de entregar tanques à Ucrânia vai ser o primeiro ponto da agenda do novo ministro da Defesa, Boris Pistorius. Isto, depois da demissão da anterior ministra anunciada ontem. Assim, a Ucrânia está mais perto de vir a receber os tanques modernos não só do Reino Unido como também da Alemanha.







REUTERS/Radovan Stoklasa

Para a Ucrânia este reforço militar representa dar capacidade de fogo móvel às suas forças, numa altura em que se reforçam os combates no leste da Ucrânia, nomeadamente na zona da cidade de Soledar, que os russos anunciaram já controlar.O Leopard britânicos são os usados pela maioria das forças armadas da Europa e vistos como a escolha plausível para ser usada em larga escala na Ucrânia. Mas apesar de existirem em vários países europeus só podem ser enviados para a Ucrânia com autorização de Berlim, que até agora tem adiado tomar uma posição.A Alemanha está a ser pressionada a tomar uma decisão até sexta-feira, altura em que os aliados ocidentais se encontram numa base militar norte-americana em solo alemão. O objetivo desse encontro é precisamente reforçar o apoio à guerra contra a invasão russa.A decisão entra agora para o topo da agenda de Boris Pistorius que esta terça-feira foi anunciado como novo ministro da Defesa, que substitui Christine Lambrecht. "Quando o ministro da Defesa for anunciado esta será a primeira questão sobre a qual vai decidir em concreto", garantiu o ministro da Economia, Robert Habeck, à radio Deutschlandfunk.Para a Alemanha a entrega dos tanques pode ser vista como um escalar do conflito, daí estar a adiar a decisão. O Reino Unido, por seu lado, anunciou no sábado que vai enviar nas próximas semanas 14 tanques Challengers. Um anúncio a que o Kremlin respondeu dizendo que não iriam mudar o curso da guerra e que arderiam como os outros tanques.Os tanques Abrams dos EUA também não são vistos como solução para apoiar as forças ucranianas, já que as turbinas que precisam para funcionar queimam demasiado combustível para serem práticos. A solução de reforço fica por isso limitada aos Leopards alemães. A Polónia e a Finlândia já anunciaram que enviarão os tanques alemães assim que Berlim dê luz verde.