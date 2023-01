Kremlin avisa para o envio de tanques. 'Quem vai sofrer é o povo ucraniano'

O Kremlin deixou a garantia, esta segunda-feira, que o povo ucraniano vai sofrer se o Ocidente enviar tanques para apoiar Kiev. Neste momento, a NATO e os seus aliados estão num impasse quanto ao envio dos tanques Leopard 2 para a Ucrânia, aguardando o aval do seu fabricante - a Alemanha.







REUTERS/Radovan Stoklasa

Tópicos Kremlin Alemanha Ocidente Leopard Kiev NATO Ucrânia Berlim armamento

Para a Ucrânia este equipamento é crucial de forma a dar uma resposta cabal aos ataques russos no terreno. Berlim garantiu que se houver consenso entre todos os aliados para o envio dos Leopard 2, o seu envio será rápido.Questionado sobre este envio, no briefing diário, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov salientou que as divisões na Europa sobre o seu envio mostram um aumento do "nervosismo" dentro da NATO. "Mas claro que todos os países que se envolvem, direta ou indiretamente, no envio de armas para a Ucrânia e no aumento da sua capacidade tecnológica têm responsabilidade (na continuidade do conflito)", acrescentou."A questão principal é a de que será o povo ucraniano que vai pagar o preço de todo este pseudo-apoio", garantiu.Já esta segunda-feira, e perante a manutenção do impasse alemão, o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, anunciou que o seu país vai enviar os Leopard mesmo sem a permissão da Alemanha. Uma posição que não será contestada pelos alemães, garantiu a ministra dos Negócios Estrangeiros germânica, Annalena Baerbock.A Alemanha é o país produtor dos Leopard 2 que equipam todos os exércitos dos países europeus da NATO. Mas os países não são autónomos para decidir o seu reenvio para outros países, com Berlim a precisar de dar o aval.A invasão russa da Ucrânia leva já 11 meses.