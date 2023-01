Zelensky leva a cabo purga entre altos funcionários ucranianos

Vários altos funcionários ucranianos renunciaram os seus cargos esta terça-feira, naquela que é a maior mudança de liderança ucraniana desde que a invasão russa começou, há precisamente 11 meses. Algumas destas renúncias estão ligadas a casos de suspeitas de corrupção, pelo que um dos assessores do presidente, Volodymyr Zelensky, considerou o fenómeno como uma resposta aos apelos públicos por "justiça".







Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

A Ucrânia tem um longo historial de corrupção e governação instável, por isso à medida que se tenta aproximar da União Europeia e do Ocidente no geral aumenta também a pressão internacional para que o país torne as suas estruturas de governação mais confiáveis.No seu discurso diário, Zelensky referiu que nos próximos dias "vários funcionários dos ministérios e de outras estruturas do governo central, bem como nas regiões e na aplicação da lei" vão ser afastados.Mykhailo Podolyak, assessor do presidente ucraniano fez uma publicação no Twitter onde afirmou: "O presidente vê e ouve a sociedade. Ele responde diretamente a uma demanda pública importante – justiça para todos".O vice-procurador-geral, o vice-chefe do gabinete do presidente e os vice-ministros dos Ministérios da Defesa, das Comunidades e do Desenvolvimento dos Territórios estão entre os demitidos.Shapovalov, vice-ministro da Defesa, considerou a sua renúncia como uma "ação digna" com vista a manter a confiança no cargo depois de ter sido acusado de corrupção, apesar de tanto ele como o ministério rejeitarem as acusações.