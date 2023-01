Alemanha envia tanques à Ucrânia se EUA fizerem o mesmo

Informação foi avançada por uma fonte do governo alemão. País tem poder de veto acerca do envio dos veículos fabricados na Alemanha.

A Alemanha vai permitir que tanques feitos no país sejam enviados para a Ucrânia, caso os Estados Unidos da América concordem em enviar os seus próprios tanques. A informação foi transmitida por uma fonte do governo alemão à agência noticiosa Reuters.







REUTERS/Radovan Stoklasa/File Photo

Tópicos alemanha tanques leopard ucrania

O chanceler alemão Olaf Scholz terá frisado esta condição várias vezes nos últimos dias, em reuniões à porta fechada.Esta sexta-feira, 20, os aliados ocidentais vão encontrar-se numa base aérea dos EUA sediada na Alemanha, para oferecer mais armas à Ucrânia com vista a reforçar a defesa contra a Rússia. A Alemanha tem poder de veto na decisão de envio dos tanques Leopard, que são tidos como os mais apropriados para a Ucrânia.No Fórum Económico de Davos, o presidente polaco Andrzej Duda partilhou ter receio de uma nova ofensiva na Ucrânia nos próximos meses. Por isso, considerou crucial dar mais apoio ao governo de Kiev.A Polónia e a Finlândia já avançaram que vão enviar tanques caso a Alemanha o permita. Será a primeira decisão a tomar pelo novo ministro da Defesa alemão Boris Pistorius, que se encontra esta quinta-feira, 19, com o secretário da Defesa Lloyd Austin.Quanto aos EUA, já enviaram cerca de 24 mil milhões de dólares para ajudar a Ucrânia a defender-se contra as forças russas. A administração Biden deverá aprovar o envio de veículos blindados Stryker, mas não de tanques fabricados nos EUA.Esta semana, o Reino Unido enviou tanques ocidentais à Ucrânia.