Anunciou um “cerco total” à Faixa de Gaza e avisou o Hezbollah de que participar na escalada do conflito faria o Líbano “regressar à idade da pedra”. Yoav Gallant é um militar duro e experiente com um passado rico em polémicas em Israel.

Yoav é nome de guerra. Literalmente. O pai do ministro da Defesa de Israel deu ao filho o nome da operação Yoav, um momento marcante na guerra israelo-árabe em outubro de 1948, na qual serviu como militar. A história do exército israelita confunde-se com a de Yoav Gallant, o homem que o mundo conheceu quando, no rescaldo do ataque do Hamas, fez uma declaração de guerra total a Gaza: “Vamos impor um cerco total a Gaza. Sem eletricidade, sem comida, sem água, sem combustível. Tudo fechado.”