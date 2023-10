A israelita Y. conta à SÁBADO como é ter os dois irmãos em frentes de combate, a norte e a sul de Israel. Desde o primeiro dia do massacre, a vida de Isabel nunca mais foi a mesma: veio num voo de resgate para Portugal, com o filho de 5 anos, mas o marido ficou lá, numa unidade militar, perto da Faixa de Gaza.

A viver em Portugal há ano e meio, a israelita Y. (prefere só divulgar a inicial do nome por questões de segurança) recupera as fotografias do verão passado quando os pais vieram de Israel para visitá-la. No álbum de família (natural de Jerusalém) mostram-se radiantes durante a visita. Nada fazia prever que o conflito israelo-palestiniano voltaria a ter uma escalada e que tão depressa não iria ver os dois irmãos.