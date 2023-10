Acusado de minar os alicerces da democracia polaca, o Lei e Justiça (PiS) de Jaroslaw Kaczynski ganhou as eleições legislativas de domingo passado com 35,4% dos votos. A Coligação Cívica de Donald Tusk – primeiro-ministro entre 2007 e 2014, antes de assumir a presidência do Conselho Europeu – ficou-se pelo segundo lugar com 30,8% do sufrágio. Não obstante, ao aliar-se ao Terceira Via de centro-direita e ao Lewica de centro-esquerda, Tusk reúne deputados suficientes para construir uma “geringonça” polaca.