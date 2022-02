Os últimos acontecimentos da guerra na Ucrânia

O conflito armado na Ucrânia continua, com novos desenvolvimentos a todas as horas. Recuperamos alguns dos mais importantes das últimas horas.







- Esta segunda-feira vai ficar marcada pelo encontro entre Ucrânia e Rússia. Encontro vai aocntecer na fronteira entre a Ucrânia e a Bielorrússia;- Continuam a ouvir-se tiros nas cidades de Kiev e Kharkiv, apesar de os ucranianos garantirem que as tropas russas estão desmoralizadas depois das consecutivas derrotas que têm sofrido às mãos dos militares ao serviço de Kiev;- A Grécia anunciou, durante a madrugada, que ia fechar o espaço aéreo a companhias russas, juntando-se a inúmeras nações europeias e no Canadá. Um avião russo terá violado espaço aéreo canadiano, estando o caso a ser investigado;- A economia russa levou um forte aperto depois das sanções aplicadas pela comunidade internacional. O rublo desvalorizou 27% e o preço do petróleo registou um salto. O banco central russo anunciou uma série de medidas para apoiar o mercado doméstico;- A petroleira BP decidiu sancionar a Rússia, deixando de comprar petróleo a este produtor;- A União Europeia vai enviar armamento para a Ucrânia, para ajudar este país a enfrentar as tropas russas;- Ucrânia diz que já morreram 352 civis, incluindo 14 crianças, desde o início do conflito;- Há mais de 400 mercenários russos na Ucrânia com ordens para assassinar o presidente Volodymyr Zelensky, avança o jornal britânico Times;- A Rússia acusou, nas Nações Unidas, a Ucrânia de usar cidadãos como escudo humano;- Os cidadãos bielorrussos votaram favoravelmente este domingo, em referendo, sobre alterações à Constituição que eliminam o compromisso do país como "território sem armas nucleares".