'Regresse vivo da Ucrânia': a linha telefónica para mães encontrarem soldados russos

Oksana ligou para uma linha da polícia de Kiev para saber do filho, Yeremenko. Nascido a 21 de agosto de 2001, o soldado não completou ainda os 21 anos. O que pode causar estranheza nesta chamada é que Yeremenko faz parte do exército russo e já serviu até na Crimeia. Por que telefona para a capital do país invadido para pedir novidades sobre o filho?



Porque a Ucrânia lançou no sábado, 26, uma linha para atender os familiares dos militares russos. Chamou-lhe "Regresse vivo da Ucrânia" e é aquilo que Anton Gerashchenko define como um dos meios da "guerra psicológica" que este país tem ao seu dispôr.



A iniciativa tem sido revelada no Facebook por este conselheiro do ministro do Interior da Ucrânia. Mas a SÁBADO não conseguiu identificar a iniciativa em nenhum site oficial do governo ucraniano. Contudo, encontrou uma página na rede social Telegram (ver em baixo) em nome do Ministério da Defesa, partilhada pelo jornal Kiev Independent.