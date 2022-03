Medika: entre a sobrevivência e o inferno

Enquanto uns fogem às bombas e à destruição, outros procuram familiares e amigos. Estas são as histórias da Lya, do Paulo, do Yuri, da Mafalda e de outros com quem me cruzei na fronteira da esperança.

O que foi fazer Putin, esse louco?!” Na fronteira de Medika, do lado polaco, Lya fala-nos de coração nas mãos e não poupa o Presidente russo. No carro, que a trouxe de Chernihiv, no Norte da Ucrânia, quase na fronteira da Bielorrússia, até à Polónia, tem os avós de 80 anos e os dois filhos de 10 e 7, sentados à espera do que ela vier a decidir. Mas Lya não sabe. Aguarda que alguém a ajude. Não tem a sorte de ter familiares à espera que a levem para um qualquer país da União Europeia.



Farmacêutica de profissão e estudante de Medicina, aos 32 anos, Lya conta-nos que assistiu ao bombardeamento de uma escola primária e decidiu que tinha de salvar os filhos. Deixou o marido na linha da frente de combate. Não sabe se o voltará a ver. Ele, tal como ela, tem 32 anos. Está, por isso, obrigado à lei de mobilização geral para o combate, decretada pelo Presidente Volodymyr Zelensky e que abrange todos os ucranianos entre os 18 e os 60 anos.



No momento em que Lya nos encontra, em Medyka, só quer dizer-nos que a União Europeia tem de ajudar a Ucrânia a manter a independência. “Não basta que nos enviem armas. Estamos sozinhos. Mesmo que digam com bonitas palavras que nos apoiam. As nossas famílias vão morrer.”