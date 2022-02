Ucrânia: “Temos de lutar até ao último fôlego”

Com 27 anos, Myroslav Ohorodnyk não pensa abandonar o país. Está zangado com o ataque da Rússia e diz que há filas para deixar a Ucrânia. Ele quer ficar para lutar, dar sangue, ajudar os feridos. Não vai baixar os braços.

Foi acordado às cinco da manhã pelo chefe e não o atendeu à primeira. Myroslav Ohorodnyk, de 27 anos, não queria acreditar. Só quando o telefone voltou a tocar, percebeu o que estava a acontecer e caiu em si. "Nós estávamos preparados para esta invasão, mas espera-se sempre que aconteça o melhor. Estou muito zangado. A Ucrânia aceitou a anexação da Crimeia, o que aconteceu em Donbass e agora não podemos mais. Temos de lutar até ao último fôlego. O meu presidente não vai parar. E eu não quero que volte à diplomacia", diz à SÁBADO enquanto volta de carro para Lviv.



Myroslav encheu o tanque do seu carro, foi comprar comida para se aguentar uns dias e seguiu para o escritório da empresa tecnológica onde trabalha. Como é uma multinacional já tinha um plano de contingência para retirar funcionários do país. Lá perguntou quem queria boleia para a Polónia.



"Levei três colegas e a mãe de um deles, que já têm uma casa na Polónia, arranjada pela empresa. Vão mudar-se temporariamente para a Polónia. Neste momento, não quero sair do país. Não tenho a certeza do que é que vou fazer agora... Mas vou tentar fazer alguma coisa. Talvez vá doar o meu sangue ou juntar-me às forças locais para proteger a cidade. Tenho de fazer alguma coisa para que possa ajudar."