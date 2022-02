O que se sabe sobre as conversações entre a Rússia e a Ucrânia?

É esta segunda-feira que se vão realizar as conversações entre a Rússia e a Ucrânia, com vista à desescalada do conflito que existe entre os dois países espoletado pela invasão russa, na quinta-feira, 24. A data e a hora foram avançadas pelo vice-ministro ucraniano do Interior, Evgeny Yenin: vão começar de manhã e o local escolhido foi a fronteira entre a Ucrânia e a Bielorrússia junto ao rio Pripyat. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky concordou com as negociações, argumentando que os dois países vão reunir sem pré-condições.



De acordo com o jornal Kyiv Independent, o presidente bielorrusso Lukashenko assumiu as responsabilidades para assegurar que todos os aviões, helicópteros e mísseis colocados no seu país se mantêm no solo durante a viagem da delegação ucraniana.



O presidente Zelensky voltou a referir-se às negociações durante a tarde de domingo, explicando que não acreditava nos seus resultados, "mas vamos deixá-los tentar".