Trump exige pena de morte para autores de homicídio em Washington

Há 44 anos que não é executada nenhuma pena de morte em Washington. Este tipo de sentença foi abolido em 1981.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na terça-feira, durante uma reunião com os membros do governo, que planeia pedir a pena de morte para qualquer pessoa condenada por homicídio em Washington DC.
Trump quer pena de morte para autores de homicídios em WashingtonAP Photo/Evan Vucci
“Qualquer pessoa que assassinar alguém na capital, pena de morte, pena de morte, pena de morte. Se alguém matar alguém em Washington, vamos solicitar a pena de morte e essa é uma medida preventiva muito forte”, anunciou o republicano. “Todos os que ouviram isso concordam. Não sei se estamos prontos para isso neste país, mas não temos outra opção. Os estados terão que tomar a sua própria decisão, mas se alguém matar alguém em Washington, receberá pena de morte.”
O presidente não deu, no entanto, detalhes sobre como pretende levar a cabo a aplicação da pena de morte na capital onde, além das inúmeras restrições que existem para a solicitar, foi abolida em 1981.
Este tipo de sentença é legal em 27 estados, onde foi até estabelecido um recorde durante o primeiro mandato de Trump. Mas em Washington, há 44 anos que não é executada nenhuma pena de morte.
Face a este anúncio, alguns opositores acusaram Donald Trump de estar a levar a cabo medidas cada vez mais repressivas e entre os críticos está, por exemplo, os governadores de Maryland, Wes Moore, e de Illinois, J.B. Pritzker. Apesar disso, Trump reitera que não é "um ditador", embora "algumas pessoas preferissem" que o fosse se isso significasse que "o crime seria travado".
Esta medida faz parte de um plano de Donald Trump para acabar com o crime na cidade de Washington. O republicano alega que há duas semanas esta "era a cidade mais perigosa do país" - apesar de os dados indicarem que os níveis de criminalidade estavam no seu ponto mais baixo em 30 anos - mas que graças às cerca de 1.500 detenções efetuadas é agora "uma das mais seguras do mundo".
Agora, o presidente planeia enviar também a Guarda Nacional para as cidades de Baltimore e Chicago. O problema é que esta medida implica por lei uma autorização dos governadores, que já disseram não estar dispostos a dar.
"Estou disposto a ir a Chicago, que tem um grande problema, mas temos um governador que nega admitir que há problemas", disse Donald Trump ao classificar a cidade como um "matadouro". "Em Baltimore, Wes Moore disse-me que quer caminhar com o presidente, mas primeiro terá de limpar o seu crime porque eu não vou caminhar por Baltimore agora mesmo. É um desastre infernal."
Este anúncio chega também um dia depois de Trump ter assinado uma ordem executiva que criminaliza a queima da bandeira americana - uma ação que o Supremo Tribunal já havia decidido em 1989 estar protegida pela liberdade de expressão.
Além disso, na terça-feira o republicano assinou também uma outra ordem executiva que permite o rápido envio da Guarda Nacional em caso de protestos.
Não foi fácil, mas desvendamos-lhe os segredos do condomínio mais luxuoso de Portugal - o Costa Terra, em Melides. Conheça os candidatos autárquicos do Chega e ainda os últimos petiscos para aproveitar o calor.
Imaginemos que Zelensky, entre a espada e a parede, aceitava ceder os territórios a troco de uma ilusão de segurança. Alguém acredita que a Rússia, depois de recompor o seu exército, ficaria saciada com a parcela da Ucrânia que lhe foi servida de bandeja?
No meio do imundo mundo onde estamos cada vez mais — certos dias, só com a cabeça de fora, a tentar respirar — há, por vezes, notícias que remetem para um outro instinto humano qualquer, bem mais benigno. Como se o lobo mau, bípede e sapiens, quisesse, por momentos, mostrar que também pode ser lobo bom.