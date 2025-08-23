Sábado – Pense por si

23 de agosto de 2025 às 16:40Associated Press

Manifestantes protestam em Washington contra a intervenção de Trump

O presidente dos EUA colocou 800 soldados nas ruas de Washington.

