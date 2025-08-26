Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
26 de agosto de 2025 às 15:42

“Aspirante a ditador”: Governador do Illinois arrasa Trump e envio de tropas para Chicago

Veja os destaques do discurso do governador JB Pritzker sobre o possível envio de militares para a cidade norte-americana.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30