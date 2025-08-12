Trump coloca 800 militares nas ruas de Washington D.C. para expulsar sem-abrigo

Presidente quer combater a violência na cidade, ao expulsar sem-abrigo e deter "jovens criminosos". No entanto, dados indicam que número de crimes em Washington tem diminuído.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou na segunda-feira o estado de emergência em Washington D.C. e anunciou que serão mobilizados cerca de 800 militares da Guarda Nacional para as ruas da capital do país. Segundo o republicano, esta ação - apelidada de "dia da libertação" - visa combater a violência em Washington D.C. Para isso, os sem-abrigo serão expulsos da cidade e os "jovens criminosos" serão detidos, explicou o republicano numa entrevista aos jornalistas.



Trump quer combater violência em Washington D.C. e deter "jovens criminosos" AP Photo/Alex Brandon

Nas ruas estarão também polícias e agentes do FBI. Quanto à polícia de Washington, esta será colocada sob crontrolo federal - o que significa que a partir de agora passa a ser comandada pela procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi.

Numa série de publicações na rede social Truth Social, o presidente norte-americano explicou que planeia tornar a cidade "mais segura e mais bonita do que nunca", isto porque, afirma, foi "tomada por gangues violentos e criminoso sanguinários", bem como por "maníacos drogados e moradores de rua".

"Os sem-abrigo precisam de sair imediatamente" de Washington D.C. "Queremos a nossa capital de volta", escreveu.

No domingo, já era possível observar vários agentes pela cidade, nomeadamente do FBI, da agência antidrogas DEA e da Patrulha de Fronteira dos EUA. Só nesse dia foram mobilizados cerca de 450 agentes, refere a BBC.

Em reação a estas medidas, já foram realizados protestos em frente à Casa Branca, que atraíram dezenas de pessoas que gritavam: "Tirem as mãos de Washington D.C." e "protejam o governo autónomo". Enquanto isso, houve quem segurasse cartazes com os dizeres: "Libertem Washington D.C."

Para Donald Whitehead, diretor executivo da Coalizão Nacional para os Sem-abrigo, a situação é preocupante uma vez que "há atualmente cerca de seis mil pessoas em situação de sem-abrigo em Washingon D.C.", apontou à BBC.

Os índices de violência registados na capital do país não correspondem, no entanto, à tese de Donald Trump. De acordo com a BBC, a 8 de agosto de 2025 os registos da polícia local davam conta que todos os crimes haviam registado uma redução de 7%. Face a 2024, este número terá até mesmo caído 26%.

Enquanto que os homicídios registaram uma queda de 12% face a agosto de 2024, os crimes de roubo de viaturas diminuíram 37%.