Condenado o adolescente envolvido na tentativa de atentado a concerto de Taylor Swift

Foi condenado a 18 meses de prisão com pena suspensa.

O adolescente envolvido no planeamento de um atentado a um concerto da Taylor Swift, em 2024, foi condenado na terça-feira a 18 meses de prisão, com pena suspensa, na Alemanha, informou o tribunal.



Vítor Mota/Media Livre

"Em 2024, o arguido manteve contacto nas redes sociais com um adolescente da Áustria, que planeava um atentado bombista no concerto da cantora em Viena. O arguido enviou-lhe, entre outras coisas, um vídeo com instruções para o fabrico de bombas e as informações de contacto de um membro do grupo jihadista Estado Islâmico [EI]", referiu o tribunal alemão em comunicado.

O tribunal informou em comunicado que o adolescente de 16 anos foi declarado culpado, por um tribunal em Berlim, por preparar um ato grave de violência perigoso para o Estado e de apoiar uma organização terrorista no estrangeiro, a EI.

O condenado, que tinha 14 anos na altura dos acontecimentos, era simpatizante do EI depois de se ter radicalizado 'online', de acordo com o comunicado.

O atentado terrorista, na Áustria, não aconteceu devido à detenção do adolescente que planeou o ataque a 07 de agosto de 2024.

O arguido confessou o crime durante o julgamento, o que serviu como fator atenuante para a pena, que ficou suspensa.

Pouco depois de ter sido detido, a 07 de agosto de 2024, o adolescente confessou a sua intenção de realizar um ataque suicida em frente ao Estádio Ernst Happel, em Viena.

Os organizadores dos concertos esperavam até 65.000 pessoas dentro do estádio em cada concerto e até 30.000 espectadores no exterior, destacando que os concertos da cantora na Austria foram cancelados, depois da detenção.

O objetivo do condenado era "matar-se a si próprio e a uma grande multidão no espetáculo", informou na altura o Ministro do Interior austríaco, Gerhard Karner, destacando que o adolescente estava bastante avançado na fabricação do explosivo.