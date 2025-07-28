Trump contradiz Netanyahu e admite que "há fome" em Gaza 

Trump reuniu-se esta segunda-feira com o primeiro-ministro britânico para discutirem a situação em Gaza e deixou um aviso a Netanyahu: "Quero que ele garanta que recebem comida".

Um dia depois de Israel anunciar uma "pausa tática" em três regiões de Gaza devido ao agravamento da crise humanitária, o seu maior aliado, Donald Trump, afirmou que discorda da declaração de Benjamin Netanyahu de que não existe fome em Gaza.



"Não sei. Quer dizer, com base na televisão, eu diria que não, porque aquelas crianças parecem estar com muita fome", respondeu o presidente norte-americano quando questionado sobre se concorda com o primeiro-ministro israelita considerando o que se vive no enclave como "uma situação desesperadora". Trump ainda está na Escócia e reuniu-se esta segunda-feira com o primeiro-ministro britânico para discutirem a situação em Gaza.

O líder norte-americano sublinhou ainda ser necessário "conseguir o cessar-fogo" e deixou um aviso a Netanyahu: "Quero que ele garanta que recebem comida".

Em causa está a declaração do primeiro-ministro israelita de que "não há política de fome em Gaza e não há fome em Gaza".

Também o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse hoje que a solução de dois Estados está "mais longe do que nunca" devido à fome sentida pelos palestinianos e à morte de dezenas de milhares de civis em Gaza.

Em Nova Iorque está a decorrer uma conferência internacional coorganizada pela França e pela Arábia Saudita precisamente sobre a solução de dois estados numa altura em que os organizadores acreditam que existe "um crescente consenso internacional" para uma solução não militar para o conflito.

As agências humanitárias saudaram a pausa nos ataques de dez horas durante o dia, mas esclareceram que são insuficientes para conseguirem combater a catástrofe vivida na região. Trump também afirmou que os Estados Unidos "iriam criar centros de alimentação" no enclave, mas não avançou mais detalhes.