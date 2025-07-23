Sábado – Pense por si

Fome em Gaza deixa médicos incapazes de tratar pacientes

Diogo Barreto
23 de julho de 2025
Algumas organizações estão a pedir aos seus voluntários e trabalhadores para abandonarem o território para escaparem à fome. Israel nega estar a bloquear ajuda, apesar de controlar as fronteiras.

A fome alastra cada vez mais em Gaza com médicos e profissionais de saúde a ficarem demasiado fracos para poderem ajudar os seus pacientes. De acordo com o jornal britânico The Guardian e a organização Repórteres Àrabes para o Jornalismo de Investigação, dezenas de médicos por todo o território têm sentido dificuldades em aceder a mantimentos. A situação levou mais de cem organizações humanitárias a fazer um alerta, afirmando que as consequências da fome em gaza serão catastróficas, apelando a que Israel levantasse o bloqueio à entrada de ajuda humanitária.

AP Photo/Jehad Alshrafi

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, tutelado pelo Hamas, o total de mortes por subnutrição desde o início da guerra no enclave é de 101, incluindo 80 crianças. Nos últimos três dias mais de trinta pessoas morream à fome em Gaza, 21 delas crianças, revela ainda a instituição.

Os Médicos Sem Fronteiras (MSF), a Save the Children e a Oxfam denunciaram a falta de mantimentos e as situações em que se encontram os voluntários e profissionais que estão atualmente em Gaza. Várias organizações de comunicação têm dado ordens aos seus correspondentes para que abandonem aquele território para evitarem sofrer com a fome.   

"Em Gaza, atualmente, não há fome causada por Israel", afirmou o porta-voz do executivo, David Mencer, em resposta às 100 organizações não-governamentais (ONG) que apelaram ao levantamento do bloqueio de ajuda. "Trata-se de uma escassez causada pelo Hamas", acrescentou Mencer, acusando o movimento extremista palestiniano de impedir a distribuição de alimentos e de saquear a ajuda para as suas próprias necessidades.

Israelitas saem à rua com sacos de farinha e fotos de crianças subnutridas para chamar a atenção para a crise em Gaza

O governo israelita acusou associações como os MSF, a Save the Children e a Oxfam de estarem a fazer "propaganda em nome do Hamas". Segundo argumenta o ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, cerca de 4.500 camiões com ajuda humanitária terão entrado em Gaza, sendo responsabilidade do "estrangulamento logístico" das Nações Unidas o facto de outros 700 camiões ainda não terem sido distribuídos e estarem retidos na fronteira. 

Mas a verdade é que as fronteiras para Gaza são, atualmente, controladas por Israel que mantém as mesmas fechadas, permitindo a  distribuição de comida apenas em alguns complexos militarizados. Israel defende que o Hamas beneficia da ajuda que chega através dos comboios humanitários da ONU.

Israel permite que a Jordânia e os Emirados Árabes Unidos retomem lançamentos aéreos de ajuda humanitária em Gaza
Israel permite que a Jordânia e os Emirados Árabes Unidos retomem lançamentos aéreos de ajuda humanitária em Gaza

Fome em Gaza deixa médicos incapazes de tratar pacientes