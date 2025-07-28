Primeiro-ministro palestiniano diz que Hamas deve render-se em Gaza e entregar armas

"O Hamas deve abdicar do seu controlo sobre a Faixa de Gaza e entregar as suas armas à Autoridade Palestiniana", declarou Mustafa na ONU

O primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Mustafa, defendeu esta segunda-feira na Assembleia Geral da ONU que o movimento islamita Hamas "deve abdicar do controlo" da Faixa de Gaza e entregar as suas armas.



Foto AP/Richard Drew

"Afirmamos que o Estado Palestiniano está pronto para assumir a total responsabilidade pela governação e segurança em Gaza, com o apoio árabe e internacional", afirmou o primeiro-ministro palestiniano, numa intervenção no primeiro dia da Conferência Internacional para a Solução de Dois Estados no Médio Oriente, organizada pela França e pela Arábia Saudita na ONU.

"O Hamas deve abdicar do seu controlo sobre a Faixa de Gaza e entregar as suas armas à Autoridade Palestiniana", declarou Mustafa, fazendo eco dos compromissos assumidos em junho pelo Presidente Mahmoud Abbas de governar o território.