Sábado – Pense por si

Mundo

Primeiro-ministro palestiniano diz que Hamas deve render-se em Gaza e entregar armas

Lusa 28 de julho de 2025 às 21:41
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

"O Hamas deve abdicar do seu controlo sobre a Faixa de Gaza e entregar as suas armas à Autoridade Palestiniana", declarou Mustafa na ONU

O primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Mustafa, defendeu esta segunda-feira na Assembleia Geral da ONU que o movimento islamita Hamas "deve abdicar do controlo" da Faixa de Gaza e entregar as suas armas.

Foto AP/Richard Drew

"Afirmamos que o Estado Palestiniano está pronto para assumir a total responsabilidade pela governação e segurança em Gaza, com o apoio árabe e internacional", afirmou o primeiro-ministro palestiniano, numa intervenção no primeiro dia da Conferência Internacional para a Solução de Dois Estados no Médio Oriente, organizada pela França e pela Arábia Saudita na ONU.

"O Hamas deve abdicar do seu controlo sobre a Faixa de Gaza e entregar as suas armas à Autoridade Palestiniana", declarou Mustafa, fazendo eco dos compromissos assumidos em junho pelo Presidente Mahmoud Abbas de governar o território.

Artigos Relacionados
Tópicos Hamas Faixa de Gaza Mohammad Mustafa Organização das Nações Unidas
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Primeiro-ministro palestiniano diz que Hamas deve render-se em Gaza e entregar armas