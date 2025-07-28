Guterres pede que fome nunca seja usada como arma de guerra

"Os conflitos continuam a disseminar a fome em Gaza, no Sudão e em outros territórios. A fome alimenta a instabilidade e mina a paz", lamentou o secretário-geral da ONU.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse hoje que a fome nunca deve ser usada "como arma de guerra", numa referência aos conflitos em curso em Gaza e no Sudão.

O secretário-geral das Nações Unidas, que falava por videoconferência na Etiópia, pediu que nunca se aceite que a fome seja usada como "arma de guerra".

António Guterres está a participar na cimeira das Nações Unidos sobre sistemas alimentares que decorre hoje na Etiópia.



