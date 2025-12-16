Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
16 de dezembro de 2025 às 23:00

Dez observações sobre a greve geral

Fazer uma greve geral tem no sector privado uma grande dificuldade, o medo. Medo de passar a ser olhado como “comunista”, o medo de retaliações, o medo de perder o emprego à primeira oportunidade. Quem disser que este não é o factor principal contra o alargamento da greve ao sector privado, não conhece o sector privado.

1. Não é novidade a avaliação governamental de que a greve geral foi “inexpressiva”, e que as centrais sindicais tenham a avaliação contrária, de que foi uma “grande greve”. Cada um faz a estatística com critérios diferentes, mas o governo sabe bem que foi uma “grande greve” e as centrais sindicais de que podia ter sido maior. Embora faça aqui um paralelo entre as avaliações contraditórias, elas não têm o mesmo valor, porque no contexto político e sindical dos dias de hoje a greve foi de facto “grande”.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Opinião Ver mais
José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira
A lagartixa e o jacaré

Dez observações sobre a greve geral

Fazer uma greve geral tem no sector privado uma grande dificuldade, o medo. Medo de passar a ser olhado como “comunista”, o medo de retaliações, o medo de perder o emprego à primeira oportunidade. Quem disser que este não é o factor principal contra o alargamento da greve ao sector privado, não conhece o sector privado.

Germano Almeida
Germano Almeida

Adeus, América

Há alturas na vida de uma pessoa em que não vale a pena esperar mais por algo que se desejou muito, mas nunca veio. Na vida dos povos é um pouco assim também. Chegou o momento de nós, europeus, percebermos que é preciso dizer "adeus" à América. A esta América de Trump, claro. Sim, continua a haver uma América boa, cosmopolita, que gosta da democracia liberal, que compreende a vantagem da ligação à UE. Sucede que não sabemos se essa América certa (e, essa sim, grande e forte) vai voltar. Esperem o pior. Porque é provável que o pior esteja a chegar.

Menu shortcuts

Dez observações sobre a greve geral