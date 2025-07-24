Emmanuel Macron anunciou que França vai reconhecer o Estado da Palestina na Assembleia Geral da ONU, em setembro.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)

A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail

França vai reconhecer Estado da Palestina na ONU, anunciou o presidente francês, Emmanuel Macron. Israel afirma que reconhecimento é uma "instigação direta ao terrorismo".



REUTERS/Christophe Archambault

"Fiel ao seu compromisso histórico com uma paz justa e duradoura no Oriente Médio, decidi que a França reconhecerá o Estado da Palestina. Farei um anúncio solene na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro. A necessidade urgente hoje é que a guerra em Gaza termine e que a população civil seja resgatada. A paz é possível", escreveu no X.

O vice-primeiro-ministro israelita, Yariv Levin, reagiu à decisão francesa de reconhecer o Estado da Palestina considerando-a uma "instigação direta ao terrorismo", enquanto a Organização para a Libertação da Palestina a saudou.

Levin, que é também ministro da Justiça, afirmou que a "decisão vergonhosa" anunciada pelo Presidente Emmanuel Macron é "uma mancha negra na história francesa e uma instigação direta ao terrorismo" e significa que agora é "tempo de aplicar a soberania israelita" na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967.

O vice-presidente da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Hussein al-Sheikh, saudou a intenção da França de reconhecer o Estado da Palestina, agradecendo ao presidente Emmanuel Macron.