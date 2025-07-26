Sábado – Pense por si

Médio Oriente: Londres vai colaborar com Jordânia para enviar ajuda humanitária para Gaza

Lusa 26 de julho de 2025 às 14:20
Macron, Merz e Starmer, comprometeram-se a trabalhar em conjunto num plano para transformar uma trégua numa paz duradoura e numa solução de dois Estados.

O Reino Unido vai colaborar com países como a Jordânia para transportar ajuda humanitária para Gaza e resgatar crianças que necessitam de cuidados médicos urgentes, disse hoje o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

Leon Neal/Pool via REUTERS

Starmer fez o anúncio após conversações com o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Friedrich Merz — membros do grupo E3, que além de França e Alemanha inclui a Itália —, nas quais se enfatizou a necessidade de pressionar para um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza.

Neste sentido, os três líderes, Macron, Merz e Starmer, comprometeram-se a trabalhar em conjunto num plano para transformar uma trégua numa paz duradoura e numa solução de dois Estados. Assim que este plano estiver pronto, serão envolvidos outros aliados, afirmou Downing Street em comunicado.

Durante a mesma conversa, os líderes discutiram a guerra na Ucrânia, concluindo que a pressão sobre o Presidente russo, Vladimir Putin, e o apoio militar a Kiev devem ser mantidos.

Em relação ao programa nuclear iraniano, concordaram que, se o Irão não cooperar com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) ou não regressar aos canais diplomáticos, as sanções serão restabelecidas no final de agosto.

Tópicos Guerra Jordânia Médio Oriente Keir Starmer Friedrich Merz Emmanuel Macron
