Médio Oriente: Londres vai colaborar com Jordânia para enviar ajuda humanitária para Gaza

Macron, Merz e Starmer, comprometeram-se a trabalhar em conjunto num plano para transformar uma trégua numa paz duradoura e numa solução de dois Estados.

O Reino Unido vai colaborar com países como a Jordânia para transportar ajuda humanitária para Gaza e resgatar crianças que necessitam de cuidados médicos urgentes, disse hoje o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.



Leon Neal/Pool via REUTERS

Starmer fez o anúncio após conversações com o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Friedrich Merz — membros do grupo E3, que além de França e Alemanha inclui a Itália —, nas quais se enfatizou a necessidade de pressionar para um cessar-fogo imediato na Faixa de Gaza.

Neste sentido, os três líderes, Macron, Merz e Starmer, comprometeram-se a trabalhar em conjunto num plano para transformar uma trégua numa paz duradoura e numa solução de dois Estados. Assim que este plano estiver pronto, serão envolvidos outros aliados, afirmou Downing Street em comunicado.

Durante a mesma conversa, os líderes discutiram a guerra na Ucrânia, concluindo que a pressão sobre o Presidente russo, Vladimir Putin, e o apoio militar a Kiev devem ser mantidos.

Em relação ao programa nuclear iraniano, concordaram que, se o Irão não cooperar com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) ou não regressar aos canais diplomáticos, as sanções serão restabelecidas no final de agosto.