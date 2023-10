Segundo comboio humanitário com 19 camiões entra em Gaza

A Faixa de Gaza vai receber este domingo mais 19 camiões com ajuda humanitária. O comboio já está a cruzar a fronteira de Rafah, no lado egípcio, relatam fontes humanitárias e de segurança à Reuters.





Nos camiões estão mantimentos e material médico que foram inspecionados pela agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos. À semelhança de ontem, quando os primeiros 20 camiões entraram em Gaza, depois de 12 dias de cerco e isolamento por parte das forças israelitas, também hoje não há sinais de combustível na ajuda humanitária que segue. Esse bem está a ser revelado como essencial para manter a ajuda a doentes e feridos internados nos hospitais.Israel impôs um bloqueio total à região onde vivem 2,3 milhões de pessoas depois do ataque do Hamas de 7 de outubro. Segundo a ONU, seriam necessários pelo menos 100 camiões por dia com mantimentos e material essencial para ajudar a população de Gaza. Antes do conflito se ter agudizado, todos os dias entravam cerca de 450 camiões de ajuda humanitária.