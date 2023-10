Mais de 600 mil palestinianos deslocados devido a bombardeamentos em Gaza

Quase 600 mil palestinianos desalojados estão a abrigar-se em instalações das Nações Unidas na Faixa de Gaza na sequência dos bombardeamentos levados a cabo pelo exército israelita.





Guterres condenou na terça-feira os "atos de terror" do Hamas de 7 de outubro, mas disse que "não aconteceram do nada", referindo que os palestinianos foram sujeitos "a 56 anos de ocupação sufocante". "Viram as suas terras serem continuamente devoradas por colonatos e assoladas pela violência, a sua economia foi sufocada, as suas pessoas foram deslocadas e as suas casas demolidas", afirmou. "As suas esperanças de uma solução política para a sua situação têm vindo a desaparecer", acrescentou o antigo primeiro-ministro português na abertura de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU.Israel pediu a demissão de Guterres por considerar que estava a justificar o terrorismo e admitiu que irá rever as relações com a Organização das Nações Unidas.O Hamas fez um ataque sem precedentes em Israel a 7 de outubro que as autoridades israelitas disseram ter causado mais de 1.400 mortos. O grupo palestiniano também raptou duas centenas de israelitas e estrangeiros que mantém como reféns em Gaza. A resposta do exército israelita já provocou, segundo as autoridades palestinianas na Faixa de Gaza, mais de 5.800 mortos.