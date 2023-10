Fronteira de Rafah encerrada após passagem de 20 camiões de ajuda médica

As autoridades que gerem o posto fronteiriço de Rafah, que liga Egipto e Faixa de Gaza, encerraram este sábado a passagem depois de durante a manhã terem passado 20 camiões de ajuda humanitária acordados nesta primeira missão. Não há informações sobre uma futura reabertura.







A "passagem está fechada de ambos os lados, tanto do lado egípcio como do lado palestiniano, depois de os 20 camiões que entraram (na Faixa) pela passagem de Rafah terem descarregado a sua carga e regressado a solo egípcio", disse o presidente do Crescente Vermelho do Sinai do Norte, Khaled Said.Said sublinhou que os fornecimentos entregues ao lado palestiniano de Rafah são "apenas ajuda médica".Nenhum dos carregamentos incluía combustível e que não se sabe quando será feita uma nova entrega de ajuda ao enclave palestiniano nem quantos camiões poderão entrar. Esta foi a primeira abertura, depois de Israel ter fechado as ligações ao território que serve de base aos militantes do Hamas. Desde que foi atacado, há 15 dias, que Israel tem cercado e bombardeado a Faixa de Gaza, estando prevista uma incursão terrestre.As testemunhas no local, indicaram à Reuters que os camiões se dirigiram às cidades de Rafah e Khan Younis, no sul da Gaza, onde centenas de milhares de palestinianos se refugiram depois do alerta israelita de que iriam atacar o norte do território e que deviam pôr-se a salvo.Do lado palestiniano ficou o alerta de que a falta de combustível nesta primeira missão põe em risco o apoio aos doentes. "Excluir os combustíveis da ajuda humanitária significa que as vidas dos doentes e feridos vai continuar em risco. Os hospitais de Gaza estão a ficar sem os meios básicos para levar a cabo intervenções médicas", alertou, à Reuters, o ministro da Saúde de Gaza, que pertence ao Hamas, que governa a região.Apesar da ajuda que chegou este sábado, ela é apenas 3% do que o território recebia antes do eclodir deste novo conflito. Antes do ataque do Hamas, no dia 7 de outubro, e do consequente bloqueio total decretado por Israel, entravam em Gaza 450 camiões humanitários por dia, que tentavam responder às necessidades de 2,3 milhões de habitantes. Desde que o Hamas tomou o controlo político de Gaza que a região se tem mantido sobre um forte bloqueio por parte de Israel, que controlava todas as entradas e saídas. Agora, estas movimentações estão totalmente proibidas.